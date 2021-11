Lewis Hamilton, respinto il ricorso contro Verstappen: "Quelle immagini...", un grosso caso prima del Qatar

19 novembre 2021 a

Max Verstappen non dovrà scontare alcuna sanzione nel prossimo Gran Premio del Qatar. La decisione ufficiale è stata comunicata dalla Fia, che ha rigettato il ricordo della Mercedes, che aveva accusato il pilota della Red Bull di non aver fatto una manovra lecita nel tentativo di difendersi da un attacco di Lewis Hamilton. Quest’ultimo ha poi vinto il Gran Premio del Brasile e si è riavvicinato in ottica Mondiale, però prima del sorpasso decisivo aveva dovuto sudare non poco.

L’episodio incriminato risale al quarantottesimo giro, quando Hamilton ha provato a sorpassare Verstappen alla curva 4, ma l’olandese aveva frenato forte e poi allargato la traiettoria, accompagnando all’esterno il rivale britannico e uscendo fuori pista insieme a lui. I commissari di gara avevano notato l’episodio ma anche deciso di non intervenire: tutto in regola, quindi, ma non secondo la Mercedes, che ha deciso di presentare una richiesta di revisione.

Richiesta che è stata ritenuta inammissibile, quindi Verstappen non avrà alcuna penalità da scontare in vista del prossimo Gran Premio. Dopo un’attenta analisi, gli stewart hanno valutato che le ulteriori immagini acquisite “erano nuove, non disponibili al momento della decisione iniziale, rilevanti ma non significative”: di conseguenza non è stata cambiata la scelta originale, ovvero quella di lasciar correre senza intervenire.

