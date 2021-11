Peng Shuai scomparsa, spuntano queste foto dalla Cina: l'ultimo drammatico sospetto sul regime comunista

20 novembre 2021 a

Cresce la preoccupazione internazionale per le sorti di Peng Shuai e sui social magicamente appaiono delle foto della tennista cinese di cui non si hanno notizie dall'inizio di novembre, dopo che la donna ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente dall'ex vice premier Zhang Gaoli. Le immagini sono state pubblicate su Twitter da un giornalista di una emittente di Stato cinese che ha affermato che i tre scatti che mostrano Peng mentre gioca con un gatto e con animali di peluche, provengono dall'account di WeChat della tennista che avrebbe scritto anche: "Buon Weekend". Ma quando sono state scattate? E perché sono state pubblicate solo ora?

Le foto infatti arrivano dopo che ieri 19 novembre la Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, si è detta pronta a fermare tutti i suoi tornei in programma in Cina se non sarà fatta luce sulle sue sorti. Anche la tennista americana Serena Williams si è unita alle richieste di indagine, con la 23 volte campionessa del Grande Slam che ha twittato di essere "devastata" nel sentire le notizie sulla Peng.

Richiesta alla quale si sono uniti anche gli Stati Uniti e le Nazioni Unite. "Siamo profondamente preoccupati per le notizie della scomparsa di Peng Shuai dopo le sue denunce", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki chiedendo a Pechino di fornire informazioni "indipendenti e verificabili" su dove sia la tennista. Liz Throssell, portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha fatto eco a queste preoccupazioni e ha chiesto un'indagine "con piena trasparenza" sulle accuse di Peng. Throssell ha detto ai giornalisti che la tennista "non è stata ascoltata pubblicamente da quando ha affermato sui social media di essere stata aggredita sessualmente. Quello che vorremmo dire è che sarebbe importante avere prove della sua ubicazione e del suo benessere, e sollecitiamo che ci sia un'indagine con piena trasparenza sulle sue accuse di violenza sessuale".

