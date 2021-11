Milan, Mike Maignan prova il recupero lampo. Pioli, la situazione è grave: spera nel "miracolo"

Lorenzo Pastuglia 22 novembre 2021 a

a

a

Un k.o. che fa male e che non aiuta la serenità di una squadra, che con il gioco si è presa la testa del campionato insieme al Napoli. Così, dopo il brusco stop di Firenze, il Milan si è subito tuffato negli allenamenti per preparare la sfida contro l’Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 20.45 al Wanda Metropolitano. Poi sarà la volta del Sassuolo, in arrivo domenica a San Siro e dove, tra i pali, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Mike Maignan, infatti, ha concrete chances di essere in campo già dalla sfida contro i neroverdi di Dionisi. Un recupero che sarebbe clamoroso, dato che il portiere francese ex Lille ridurrebbe così i tempi di recupero da 10 a sei settimane dopo l’operazione al polso dello scorso 13 ottobre.

Pioggia di soldi su mister Pioli. Le indiscrezioni su Maldini e l'offerta del Milan: contratto d'oro?

Maignan si allena già con le mani - L’ultima parola, naturalmente, spetterà a Stefano Pioli e a tutto lo staff medico, ma i chirurghi hanno dato il loro ok e a Milanello il francese si è già rimesso i guanti, usando le mani negli esercizi. Il tutto dopo che nelle scorse settimane, il portiere era già tornato in gruppo allenandosi però solo con i piedi. Ciprian Tatarusanu, così, tornerebbe in panchina dopo la sfida di Champions a Madrid, lasciando comunque un bel ricordo nei tifosi (come il rigore parato a Lautaro nel derby), fatta esclusione dell’errore evidente di sabato sera contro la Fiorentina sul gol di Duncan (in collaborazione con Gabbia).

Romagnoli vuole solo il Milan, pronto a ridursi l'ingaggio per rinnovare (alla faccia di Mino Raiola)

Gli altri infortunati - Questo il punto sugli altri infortunati: l'infortunio di Ante Rebic non è di lieve entità, dato che è stata confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell'attaccante croato verranno rivalutate tra una decina di giorni: l'auspicio è che possa giocare di nuovo a dicembre, la paura che è che i ripetuti guai muscolari lo tengano fuori fino al 2022. Davide Calabria spera di tornare disponibile e dare il suo contributo a Stefano Pioli nell'ultimo mese dell’anno, e sta curando lo stiramento al polpaccio destro rimediato in Nazionale. Anche l’anca di Fikayo Tomori non è a posto, oggi e martedì si capirà se il centrale inglese potrà andare in campo al Wanda Metropolitano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.