Jannik Sinner, fenomeno totale: colpo pazzesco sul campo da tennis, roba mai vista

Non ci sono dubbi, Jannik Sinner è l'uomo del momento. Il tennista italoatesino prima ha incantato agli Atp di Torino, dunque ha impressionato alla prima partita di Coppa Davis, dove ha letteralmente travolto lo statunitense John Isner: una secca vittoria per 6-2, 6-0 in poco più di un'ora di gioco. La stella di Sinner, insomma, brilla sempre più lucente: il ragazzo brucia le tappe e ora mette nel mirino i vertici del tennis mondiale.

A tal proposito, pesano le parole dello stesso Isner, che dopo la sconfitta ha esaltato l'azzurro: "Non ricordo che mi sia mai successo, ce lo siamo chiesti anche noi negli spogliatoi, ma Sinner ha giocato in un modo incredibile, non mi ha dato alcuna possibilità... è stato davvero troppo bravo. Non c’era davvero nulla che io potessi fare e se mi guardo indietro ci sono poche volte nelle quali non ho avuto un colpo in canna, una chance per rovesciare un match", ha candidamente ammesso il tennista a stelle e strisce.

E in queste ultime ore, sui social, sta rimbalzando ovunque un video dell'"uomo del momento", di uno Jannik Sinner che rivela doti... impensabili. Già, è un fenomeno anche coi piedi. Strano ma vero. Il tennista infatti si cimenta nella cosiddetta "Football Challenge", che impazza su Tik Tok. Come? Presto detto: sollevando una pallina da tennis coi piedi per poi palleggiare. Il tutto con una clamorosa disinvoltura. Un video davvero impressionante, che infatti ha raccolto anche i complimenti di Gerard Piqué, capitano del Barcellona: "Bei colpi", ha commentato laconico.

