Greta Beccaglia molestata in diretta, Daspo di tre anni al tifoso della Fiorentina

E' scattato un primo provvedimento a carico di Andrea Serrani, il ristoratore di 45 anni di Chiaravalle, in provincia di Ancona, tifoso della Fiorentina che sabato scorso, all'esterno dello stadio Castellani di Empoli (Firenze) ha colpito con uno schiaffo sul sedere la giornalista Greta Beccaglia mentre era in collegamento in una diretta con Toscana Tv al termine del derby tra la squadra di casa e quella viola. Il questore di Firenze, Filippo Santarelli, infatti, ha emesso il daspo che è entrato in vigore oggi. La misura di prevenzione vieta al tifoso viola per tre anni di accedere agli stadi, e già questa sera 30 novembre Serrani non potrà assistere alla partita della Fiorentina contro la Sampdoria. Il ristoratore di Chiaravalle, nei confronti del quale la giornalista ha presentato una denuncia, è indagato dalla procura di Firenze per l'ipotesi di reato di violenza sessuale.

"Non è stato un atto di sessismo ma una goliardata, ero con un amico ed eravamo arrabbiati perché la nostra squadra aveva perso e non avevo alcuna intenzione di molestare quella ragazza. Ho capito di aver sbagliato e sono pronto a incontrarla e a chiederle scusa in diretta tv", si è giustificato Andrea Serrani che ha anche una compagna e una figlia di 6 anni. Ma la "goliardata" potrebbe costare al ristoratore una condanna da 6 a 12 anni di carcere. La polizia di Empoli, che ha lo ha identificato, sta inoltre accertando se ci siano altri responsabili.

L'avvocato del tifoso, Roberto Sabbatini, ha sottolineato che "Andrea è molto dispiaciuto, non dorme da due notti e la prima cosa che mi ha chiesto è di mettermi in contatto con la giornalista. È stato sempre rispettoso delle donne, mi ha detto che nelle sue intenzioni non voleva essere un approccio o un'allusione sessuale, né un'offesa".

