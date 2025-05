Roma, vittoria importantissima contro la Fiorentina: decide Artem Dovbyk

La Roma agguanta il suo diciannovesimo risultato utile consecutivo -e 14esima vittoria- battendo 1-0 la Fiorentina ospite all'Olimpico e si porta al quarto posto in classifica superando, grazie alla differenza reti, la Lazio che proprio oggi aveva fatto il balzo in classifica battendo l'Empoli. Per entrambe sono 63 i punti in classifica, e in chiave Champions attendono il risultato tra Bologna e Juventus, ultima partita di questa domenica. A decidere il match all'Olimpico Dovbyk alla fine del recupero del primo tempo.

Primo tiro in porta di Dovbyk al 3' su assist di Cristante, la difesa viola manda in angolo. Ci prova al 10' la Fiorentina con Gosens, Svilar blocca. Tentativo dalla distanza di Pellegrini 5 minuti dopo, palla alta sulla traversa. Ancora Svilar a salvare un'incursione viola, il portiere romanista esce e respinge un'incursione di Kean anticipandolo a centro area. Quattro i minuti di recupero. Nell'ultimo di questi è Dovbyk a sbloccare di testa la partita.