Gianfranco Zola, cosa gli esce di bocca in diretta tv: "Ma se sono...". Il conduttore costretto a scusarsi

Gianfranco Zola è stato protagonista di una ‘gaffe' che ha costretto il conduttore TV di Bt Sport alle scuse in diretta TV. Magic Box ha infatti pronunciato una parolaccia, mentre stava chiacchierando della sua carriera in Inghilterra come calciatore e allenatore, assime a due ex stelle del calcio inglese come Rio Ferdinand e Joe Cole. Zola infatti è stato celebrato con un video in cui sono state riproposte alcune delle sue giocate più brillanti e in particolare dei calci piazzati.

Zola ha sottolineato il peso dei sacrifici e del lavoro, senza cui le sue doti non sarebbero servite a molto, soprattutto sulla realizzazione dei calci di punizione: "No, no assolutamente. Non tutto viene naturale. Ecco perché quando la gente dice che tutto era naturale…. perdonatemi la parola ma sono ‘stron***e'. Perdonatemi è una parola molto forte". Imbarazzo evidente e la richiesta di fare un passo indietro e chiedere scusa ai telespettatori.

Tra l'altro Zola è molto amato in Inghlterra. Lo testimoniano le parole di Rio Ferdinand, poco prima della gaffe di Zola. "Niente di tutto quello che hai fatto in campo è stato casuale. È solo ascoltando persone come Joe Cole e Frank Lampard che sono andati al Chelsea e hanno giocato al suo fianco che si capisce. Parlavano della tua etica del lavoro e della tua pratica. Non è stato solo talento, vero?". Parole che forse hanno un po' troppo solleticato l'ego di Zola che se ne è uscito poi con la famosa parolaccia.

