Max Allegri, il ko della Juventus contro il Chelsea è un caso: "Partita tragica", cosa esce dagli spogliatoi

"Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi subiti il secondo e terzo gol siamo andati in sfiducia, abbiamo mollato. Dispiace aver preso quattro gol ma l'obiettivo era stato raggiunto, ora pensiamo alla partita di sabato". Lo ha detto Massimiliano Allegri dopo al disfatta di mercoledì sera a Londra. I bianconeri sono caduti 4-0 in casa del Chelsea, perdendo la vetta del girone, ma hanno comunque strappato il pass per gli ottavi: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo loro hanno continuato a pressare e noi invece abbiamo mollato — ha aggiunto l’allenatore toscano — Sappiamo i nostri pregi e difetti, bisogna lavorarci e anche attraverso queste serate si migliora. Loro sono campioni d'Europa, sono forti e sono in un ottimo momento. Abbiamo perso troppi palloni cercando di verticalizzare, concesso troppi calci d'angolo e concesso dei gol in modo leggero".

Bonucci lapidario, per Szczesny “partita tragica” - Bonucci è lapidario: "Abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni, ma su due palle buttate dentro siamo stati poco attenti. Una sconfitta pesante ma ora guardiamo avanti, alla partita contro l'Atalanta. Dobbiamo imparare che contro queste squadre così forti e importanti non si può abbassare mai l'attenzione, non dovevamo mollare di un centimetro”. Sulla partita poi Leo aggiunge: "Avevamo di fronte una grande squadra. Forse sul primo gol c'era un fallo ma dovevamo fare meglio nel secondo tempo, loro hanno grandi individualità e un gioco offensivo. Ci hanno messo in difficoltà ma ora mettiamo da parte questa partita e guardiamo avanti”. Per Wojciech Szczesny, infine, è “una sconfitta difficile da spiegare, non è accettabile, ma dobbiamo andare avanti. Oggi noi siamo stati sotto il nostro livello e si è vista la differenza, è stata una partita tragica”.

