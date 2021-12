Nicolò Buso morto a 32 anni, tragedia nel calcio: Venezia-Inter, l'ultima dolorosa pagina

08 dicembre 2021 a

a

a

Addio a Nicolò Buso, morto per un tumore a soli 32 anni. Non ce l'ha fatta, anche se - spiega chi lo conosceva - non ha mollato fino all'ultimo secondo, senza mai farsi sopraffare dalla malattia. E parimenti, Nicolò non aveva mai perso il sorriso.

Milan-Liverpool, per Zlatan Ibrahimovic l'ennesima serata da spettatore: un caso rossonero?

Addio così a una ex promessa del calcio locale: viveva nella sua Spinea e lavorava come commesso nel negozio Scarpe & Scarpe in un centro commerciale di Venezia. Da oltre tre anni, Nicolò soffriva di alcune gravi forme tumorali: prima ad essere colpiti erano stati gli arti, poi i polmoni. Il padre lo ricorda con queste parole: "Ha sempre affrontato il suo calvario con una dignità incredibile. Non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere, nemmeno per un secondo. Era in grado di conquistarti con uno sguardo".

In riformatorio a 14 anni, ciò che non sapete su Massimo Ferrero: il precedente che gli ha stravolto la vita

Nicolò Buso è morto nella notte tra lunedì e martedì. I funerali si terranno il prossimo venerdì. Soltanto pochi giorni fa, l'ultimo regalo che gli aveva fatto il suo Venezia: sabato 27 novembre, infatti, allo stadio Penzo, l'attaccante David Okereke gli aveva regalato la sua maglia, la numero 77, dopo la partita contro l'Inter. E ancora, Paolo Zanetti, mister della squadra veneta, aveva invitato Nicolò ad assistere ad un allenamento della squadra. Ma Nicolò non ne ha avuto il tempo: è morto prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.