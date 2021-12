Lewis Hamilton-Max Verstappen, qui si rischia la rissa: "Già il prossimo giovedì", la pericolosa decisione della Fia

Lorenzo Pastuglia 08 dicembre 2021 a

L’epilogo finale di un duello mozzafiato si terrà questo fine-settimana ad Abu Dhabi: Max Verstappen contro Lewis Hamilton, protagonisti assoluti di questo 2021, nel rinnovato tracciato di Yas Marina. Un vero e proprio spareggio, che vede entrambi i contendenti a quota 369,5 punti. Scintille in pista che ci saranno sicuramente, ma chissà se anche in conferenza stampa. Dato che, come era prevedibile, la Fia ha deciso di far incontrare i due sfidanti già da giovedì, per la presentazione della gara. L’inglese e l’olandese chiuderanno il programma di incontri con i media, preceduti dai rispettivi compagni di squadra: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Per Hamilton e Verstappen si tratta solo della seconda conferenza stampa pre-gara in comune, dopo quella del Gran Premio di Francia.

E non solo. Il duello a distanza tra Red Bull e Mercedes continuerà venerdì nell’incontro ravvicinato tra Toto Wolff e Christian Horner, come conferenza stampa dei team principal. Un confronto, quest’ultimo, che potrebbe rivelarsi anche più acceso di quello tra i rispettivi piloti, visti i costanti attacchi che si sono scambiati i boss dei due team nelle ultime settimane. Tra gli altri abbinamenti particolarmente interessanti da notare in conferenza stampa c’è quello che coinvolge Charles Leclerc e Lando Norris.

I due giovani talenti di Ferrari e McLaren, infatti, si stanno giocando il quinto posto nella classifica piloti, insieme allo spagnolo Carlos Sainz. Leclerc è riuscito a superare il pilota del team di Woking proprio nell’ultimo GP e si presenta negli Emirati con quattro lunghezze di vantaggio sul rivale.

