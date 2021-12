Formula 1, respinto ricorso della Mercedes, Max Verstappen è campione. ma il Circus piomba nel caos

12 dicembre 2021 a

a

a

Nessuno stravolgimento dopo il titolo conquistato da Max Verstappen e le due proteste inoltrate dalla Mercedes contro un sorpasso dello stesso olandese ai danni di Lewis Hamilton e contro il rientro della safety car. Dopo una lunga analisi, i commissari di gara hanno deciso di non accogliere il ricorso della scuderia tedesca, confermando così l'ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi.

Gli steward della Fia hanno respinto prima il primo dei due reclami della Mercedes dopo il termine del Gp di Abu Dhabi, quello riguardo il sorpasso di Verstappen dietro la safety car e poi anche anche il secondo ricorso della Mercedes relativo al'articolo 48.12 ("sdoppiamenti" in regime di Safety Car), consegnando così il titolo mondiale alla Red Bull di Max Verstappen.

Il direttore di gara può avere autorità per decidere oltre il regolamento sulla base di quanto scritto dall’articolo 15.3 riguardo l’uso della Safety Car. Un’altra nota nota degli steward è che anche se tutte le monoposto si fossero sdoppiate, il risultato di gara non sarebbe cambiato. E dal punto di vista sportivo, i commissari hanno rilevato che modificare il risultato di gara, riportando la classifica retroattivamente al penultimo giro, sarebbe stato inappropriato. Il doppio verdetto però potrebbe non essere conclusivo: la scuderia tedesca potrebbe infatti rivolgersi alla corte di Appello Fia a Parigi. In questo caso la vittoria di Verstappen resterebbe "sub iudice" per giorni o addirittura settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.