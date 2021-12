Toto Wolff, ciò che non si era visto: a un passo dal collasso durante l'ultimo giro, un video pazzesco

14 dicembre 2021 a

“Si chiamano corse, Toto, capito?”. Polemico, Michael Masi ha risposto così alle dure critiche arrivate da Toto Wolff nell’ultimo giro che ha dato la vittoria a Max Verstappen, col sorpasso dell’olandese a Lewis Hamilton in curva 5. La Direzione Gara durante la corsa di Yas Marina ha cercato di non essere protagonista nelle decisioni del Mondiale, lasciando che tutto venisse deciso in pista. Ma l’uscita di Nicholas Latifi alla 11, a cinque giri dalla fine, ha cambiato le sorti del Mondiale in favore del pilota Red Bull. Prima, con l’uscita di Antonio Giovinazzi (nell’ultima gara in F1 del pugliese), il team principal austriaco della Mercedes si era fatto sentire con Masi in un: “Per favore, non una Safety Car”. Allora era entrata solo la Virtual, prima dell’incidente di Latifi.

Nel video che potete vedere qui in calce, diventato virale da molte ore, ecco tutta l'ansia, la disperazione e la trepidazione di Toto Wolff nel corso dell'ultimo drammatico giro di gara, quello in cui Hamilton ha dovuto dire addio al titolo iridato, vinto da Verstappen.

Mercedes pensa di ritirare l’appello

Nel finale, Stoccarda aveva subito lamentato la vittoria di Max, procedendo con due proteste respinte in serata dalla Direzione Corse. Ma se l’intenzione del team è di fare appello, nelle ore successive la Mercedes, su anche richiesta di Hamilton, ha pensato (e sta pensando tuttora) di ritirare l’appello, deciso subito dopo il rifiuto di Masi e della Direzione Corse e che dovrebbe essere inviato al Tas di Losanna.

Che vertirebbe sulla presunta violazione dell’articolo 48.12 del Regolamento sportivo, quello che descrive come la Direzione gara possa determinare chi può sdoppiarsi in regime di Safety Car. Poco prima della ripresa della gara, secondo la ricostruzione della Mercedes, la direzione gara ha deciso che le cinque vetture doppiate tra Hamilton e Verstappen in pista avrebbero potuto superare la Safety Car per sdoppiarsi. Questo non è stato consentito ai piloti dietro a Verstappen e la Mercedes ha contestato questo.

