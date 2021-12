Lewis Hamilton e il pugno con Max Verstappen, "lo hanno visto solo in quattro": clamorose indiscrezioni dal paddock

21 dicembre 2021 a

Il pugno amichevole di Hamilton e Verstappen, prima del GP di Abu Dhabi, è stato visto solo da quattro persone. Incredibile, ma vero, nonostante di lì a poco si decidesse un Mondiale. Lo ha raccontato il presentatore ufficiale delle conferenze stampa di F1, Tom Clarkson, nel podcast “F1 Nation”: “Mi stavo chiedendo dove avremmo potuto mettere in scena la sdolcinata stretta di mano tra Verstappen e Hamilton, l’immagine che tutti media vogliono – l'esordio di Clarkson, che ha anche ricordato al compagno di podcast Damon Hill quante volte gli era toccato prestarsi a questo classico gesto insieme a Michael Schumacher – Quando è entrato Lewis, Max era già seduto al suo posto. I due si sono dati il ‘bump’ (il pugno amichevole, ndr) con Hamilton che ha subito chiesto al rivale come stesse andando tutto”.

L’errori di fotografi e cameramen

Ma quel gesto non è stato incredibilmente ripreso dai fotografi presenti in sala, né dai video-operatori sia della F1 che di Netflix: “Sono andato subito dal fotografo a chiedergli se avesse immortalato la scena, ma mi ha detto che purtroppo in quel momento aveva montato una lente sbagliata nell’obiettivo — racconta Clarkson — Il cameraman di Netflix ha preferito zoomare su Hamilton, e quando si è accorto che stava per consumarsi il ‘bump’ non è riuscito ad allargare in tempo l’inquadratura, mentre quello della F1 aveva ancora in onda la grafica ‘la conferenza inizierà a breve’. Ho trovato veramente buffo che un momento così importante sia stato vissuto soltanto dalle quattro persone ad eccezione di Hamilton e Verstappen presenti nella sala conferenze”.

