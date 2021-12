Lorenzo Insigne vicino all'addio al Napoli? "Gli hanno offerto sette milioni", chi è pronto a firmarlo

27 dicembre 2021 a

Lorenzo Insigne è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il Toronto gli offre sette milioni di euro a stagione. L'invito è quello a trasferirsi oltre Oceano per diventare la nuova stella della MLS, il campionato statunitense al quale partecipa anche il club canadese. Insigne col Napoli ha il contratto in scadenza, ma le trattative per il rinnovo si sono bloccate. Il calciatore vuole uno stipendio annuo di 5 milioni, mentre la società partenopea si è fermata a 3,5 più bonus. Avendo il contratto in scadenza a giugno, già nel prossimo mese di gennaio Insigne sarebbe autorizzato a firmare un nuovo accordo.

Il Toronto è solo una delle possibilità.. C'è stata l'Inter che continua a seguire con interesse la vicenda. Antonio Conte lo stima molto e potrebbe spingere il Tottenham a fare una offerta. Poi c'è la Roma di Josè Mourinho, con la quale l'agente Vincenzo Pisacane sta tenendo contatti molto intensi.

C'è anche chi spera che Insigne all'ultimo momento estenda il suo accordo con il Napoli, rivela affaritaliani. E' Zdenek Zeman, che fu allenatore e maestro dell'attaccante a Pescara e che ha allenato anche il Napoli. Tuttavia, gli argomenti messi sul piatto dal Toronto sembrano davvero molto convincenti e il trentenne pare davvero sul punto di lasciare l'Italia.

