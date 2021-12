Mike Tyson lascia la fidanzata: "Cucinato e mangiato", l'impensabile orrore privato della signorina

30 dicembre 2021 a

Mike Tyson ha una grande passione per i piccioni. “La prima volta che ho dato un pugno a qualcuno è stato per un piccione”, ha svelato nel programma americano ‘Boomer & Cartoon’. “Quando avevo nove anni - ha proseguito - un prepotente ha preso uno dei miei piccioni e gli ha staccato la testa. A quel punto ho reagito e l’ho sesto con un pugno”. Un’altra volta ha picchiato un netturbino, colpevole di aver buttato il corpo del suo piccione preferito, che era appena morto.

Per un piccione Tyson ha anche lasciato una ragazza: “Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: ‘Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli’. Le è capitato di prenderne uno e dopo averlo ucciso e cucinato, l’ha mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia donna”. Ma da dove nasce questo amore per i piccioni? Da molto lontano, più precisamente da quando era bambino”.

“Li amo da quando ero piccolo - ha confermato Tyson nel corso dell’intervista - erano la mia via di fuga. Ero grasso e brutto, i bambini mi prendevano in giro tutto il tempo. L’unica gioia che avevo erano i piccioni”. E per difenderli ha iniziato anche a dare i primi pugni.

