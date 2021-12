Milan, la grande paura: il Chelsea piomba su Theo Hernandez. Perché è lotta contro il tempo

29 dicembre 2021 a

Il Milan cerca un difensore e un attaccante sul mercato, ma deve stare attento anche a non perdere pezzi pregiati: il Chelsea è interessato per Theo Hernandez, ma il Milan ha detto no. Il terzino sinistro è incedibile per i rossoneri, a meno di offerte irrinunciabili. Maldini e Massara sono al lavoro per rinnovare il contratto al francese in scadenza nel 2024. L'obiettivo è blindarlo con un prolungamento e un cospicuo aumento dell'ingaggio, rivela Sport Mediaset.

Theo Hernandez non è ancora al meglio complice anche il Covid-19, ma rimane un pezzo pregiato dei rossoneri. Le sirene del mercato non impensieriscono più di tanto perché la volontà del terzino è quella di restare a Milano, ma comunque il rinnovo è necessario per blindarlo. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma fino al 2026 a 4 milioni di euro, il doppio dell'attuale ingaggio. annuale.

Punto fermo dello scacchiere di Pioli, il francese non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Milano. Al punto che, nonostante il pressing di società importanti dall'estero, potrebbe anche rinnovare il suo contratto. Il Milan non può permettersi di perderlo a zero o di arrivare alla fine senza il rinnovo, come sta succedendo con Kessié

