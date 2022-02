Sofia Goggia al telefono con Sergio Mattarella: "Scusa presidente, avrei...". Non solo gli dà del "tu", quella strana frase

15 febbraio 2022 a

Sofia Goggia si è scatenata dopo l'argento ottenuto a Pechino 2022 nella discesa libera nella telefonata col presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva chiamato il presidente del Coni Giovanni Malagò per inviare un messaggio agli azzurri impegnati alle Olimpiadi di Pechino, che hanno finora conquistato 13 medaglie.

"La prego di rivolgere alle atlete e atleti italiani i miei complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi. Siete stati molto bravi, continuate così". Mattarella si è soffermato in particolare su Sofia Goggia, capace di conquistare un argento nella discesa libera dopo un grave infortunio. Un argento che arriva dopo l'oro olimpico di 4 anni fa nella stessa specialità.

"Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L’ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l’infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale". Lo stesso Mattarella ha poi fatto i complimenti personali alla Goggia, che ha risposto emozionata al telefono: "Scusa pres, avrei voluto portarti un oro, ma sarà per la prossima volta". Un siparietto inaspettato, ma di grande valore per la Goggia.

