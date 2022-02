Striscia la Notizia, Sofia Goggia travolge la madre della Brignone: "Parla sempre di me. Forse...", una frase durissima

18 febbraio 2022 a

a

a

Tra le protagoniste indiscusse di questi giorni c'è Sofia Goggia, la sciatrice azzurra autrice di una clamorosa impresa ai giochi olimpici invernali di Pechino 2022, con un bronzo strappato poco più di 20 giorni dopo un grave infortunio al ginocchio. E come spesso capita ai protagonisti, ecco che anche la Goggia è finita nel mirino di Striscia la Notizia.

Già, il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda giovedì 17 febbraio, ha infatti consegnato alla sciatrice un tapiro d'oro, ovviamente la consegna era affidata allo storico inviato Valerio Staffelli. La ragione? Le parole di Ninna Quario, ex sciatrice ma soprattutto madre di Federica Brignone, la rivale storica della Goggia (no, tra le due non corre affatto buon sangue).

Sputi in faccia e spintoni: il servizio di "Striscia" finisce male, aggressione brutale contro Rajae | Guarda

La madre della Brignone ha sparato ad alzo zero, affermando che la Goggia è "un'egocentrica" ed avanzando dubbi sulla reale entità dell'infortunio al ginocchio, poiché ha reputato i tempi di recupero troppo rapidi. "Guardi l'ecografia", aveva già replicato una tostissima Sofia.

"Una falla nei test". Mascherine, la bomba di "Striscia" contro il generale Figliuolo: cosa ci hanno taciuto | Video

E quando Staffelli la raggiunge, ecco che picchia ancor più duro. Parlando della Quario, infatti, afferma: "Parla sempre di me e dice che sono egocentrica: il Tapiro dovremmo darlo a lei". Dunque, sul rapporto con la Brignone afferma: "Federica è una cara compagna di sci, con il cronometro ci stimoliamo a vicenda. Anzi, devo ringraziarla, perché senza quello che mi ha dato a livello sportivo non sarei la sciatrice che sono oggi", conclude Sofia Goggia. Le crediamo?

Striscia la Notizia, il tapiro d'oro a Sofia Goggia: qui il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.