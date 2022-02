Ferrari-Mercedes, "qualcuno ha toppato di brutto": terrore a Maranello, la nuova auto un flop?

19 febbraio 2022 a

Al via della prossima stagione di Formula 1 manca più di un mese. Nella settimana che si sta per concludere sono state presentate la nuova Mercedes e la nuova Ferrari. Vetture stravolte, come è stato stravolto il regolamento: si entra in una nuova era della F1 e, tecnicamente, si riparte alla pari. O meglio, l'occasione è ghiottissima per tornare competitivi, poiché Mercedes e Red Bull non conserveranno i vantaggi acquisiti negli anni precedenti.

Ma, forse, qualcuno tra Merecedes e Ferrari ha sbagliato tutto. Perché? Presto detto: le due vetture sono una l'esatto opposto dell'altra, insomma le nuove regole sono state interpretate in modo diametralmente opposto. E, come spiega Umberto Zapelloni sul Giornale, "qualcuno ha toppato di brutto l'interpretazione dei nuovi regolamenti". A rivelarci chi, sarà il verdetto della pista.

Il punto è che la Mercedes W13 ha sposato un'aerodinamica totalmente differente rispetto alla Ferrari SF-15: una con doppio fondo, l'altra no; una con planche larghe e concave, l'altra strette e corte. E insomma, qualcuno non dorme sonni tranquilli. Ci si chiede chi sia "l'incosciente". Per certo la Ferrari si presenta come una vettura rivoluzionaria. Bisogna vedere però se la rivoluzione sarà vincente. In caso contrario, si prospetta un altro anno - o meglio un'altra era - di calvario per i tifosi del Cavallino. Un calvario che, in attesa del titolo mondiale dal 2007, per certo non si meritano.

