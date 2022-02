Pavia, epidemia allo stadio: calciatori e tifosi stroncati da vomito e nausea, un pesantissimo sospetto

Lorenzo Pastuglia 24 febbraio 2022 a

Gli impianti idrici dello stadio comunale “Pietro Fortunati” potrebbero essere inquinati. Così è scritto su Il Giorno, e intanto l’Ats della città ha avviato degli accertamenti, dopo la segnalazione di numerosi casi di malessere intestinale accusati da atleti e altre persone presenti nella struttura sportiva la scorsa domenica. Nel fine settimana passato, si sono giocate non una, ma due partite: nel primo pomeriggio l'incontro Pavia Academy-Solbiatese per la serie C femminile, più tardi Pavia-Vergiatese per l'Eccellenza maschile. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, e nei due giorni successivi, alcuni giocatori e calciatrici, ma anche dirigenti e qualche tifoso, hanno avuto nausea, vomito e febbre.

Stadio aperto, ma niente doccia negli spogliatoi

Sintomi fortunatamente non gravi, ma il fatto del malessere, condiviso da più di una persona che era presente allo stadio, frequentando anche il bar interno all'impianto, ha fatto scattare i controlli. Chi ha chiesto l’intervento dell’Ats è stato Pietro Trivi, assessore allo sport del Comune di Pavia, dopo essere venuto a conoscenza del problema mercoledì da parte di un dirigente. "Abbiamo avvisato l'Ats — spiega Trivi — che ora effettuerà tutte le analisi del caso. Lo stadio resta aperto ed è utilizzabile per gli allenamenti: per il momento non si potrà solo fare la doccia negli spogliatoi, in attesa che siano completati gli accertamenti. Attendiamo anche di conoscere anche l'esito degli esami ai quali si sono sottoposte alcune persone che hanno accusato i malesseri".

La causa nei filtri dell’impianto di condizionamento?

Di recente e sempre allo stadio Fortunati, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione degli impianti. Quando si è saputo dei problemi accusati da diverse persone, scrive ancora Il Giorno, qualcuno ha avuto il sospetto che i malesseri potessero essere riconducibili ai lavori di spurgo, un’ipotesi comunque difficile visto che pure chi non ha bevuto acqua è stato poco bene. Quindi, la causa dovrebbe essere cercata altrove, magari nei filtri dell’impianto di condizionamento. La risposta arriverà dagli accertamenti.

