Lewis Hamilton, "mesi avanti". Le parole del campione inquietano la Formula 1: mondiale già finito?

Magari è pre-tattica, anche perché le W13 Mercedes hanno giocato a nascondino mercoledì come la Red Bull RB18 di Max Verstappen, ma per Lewis Hamilton la crescita della Ferrari in pista non è passata inosservata. Specie se Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso secondo e terzo nella prima giornata di test a Barcellona. Tempi da prendere assolutamente con le pinze, chiaro, ma fa piacere a tutti gli italiani rivedere la rossa davanti, dopo due stagioni al di sotto delle aspettative. Le F1-75 dei due ferraristi, infatti, hanno dimostrato più reattività e una buona potenza di motore, notata anche dal sette volte iridato di Stoccarda: “Proprio di mattina (di mercoledì, ndr), arrivando e camminando lungo la corsia dei box, stavo vedendo tutte le diverse vetture — ha esordito Hamilton in conferenza stampa prima dei test — ho pensato che sarà una delle stagioni più emozionanti e interessanti che abbiamo mai intrapreso”.

Quest’anno, infatti, sarà la prima stagione del cambio di regolamenti, con il ritorno delle vetture a effetto-suolo, che rispetto alle precedenti sono più corte e di maggior peso. “È interessante vedere da dove escono tutti e a che punto siamo all’inizio nella prima gara — ha aggiunto Lewis —, Questo è un momento davvero emozionante. E non sappiamo chi sia la favorita”. Per poi dire: “Se temo che la W13 quest’anno non sia competitiva? La mia squadra non commette errori — ha risposto ironico Hamilton ai giornalisti —. Certo, il rischio c’è sempre, ma non commettiamo errori. Abbiamo persone molto intelligenti nella nostra fabbrica, mi fido di loro al 100%. E qualunque cosa iniziamo oggi, buona o cattiva che sia, lavoreremo per migliorarla sempre di più. Abbiamo sempre avuto un ottimo piano di sviluppo e forza lavoro”.

L’inglese si chiede: “Ferrari avanti mesi nello sviluppo rispetto a noi?”

Poi quel pensiero finale sulle rosse di Leclerc e Sainz: “Si potrebbe presumere che la Ferrari forse non abbia sviluppato molto nel 2021 e abbia semplicemente messo tutto nell’auto di quest’anno — ha concluso —. Quindi significa che sono diversi mesi avanti in termini di sviluppo della F1-75? Aspettiamo e vediamo”.

