Valentino Rossi papà ruba la scena alla MotoGp: benvenuta Giulietta, la data di nascita che spiega tutto

Sotto il sole del Qatar il Motomondiale torna a ruggire per la prima gara senza Vale Rossi dal 1996, anno dell'esordio iridato nella 125, e cosa fa il nostro impagabile Dottore? Diventa papà, giusto per riempire le pagine dei giornali e i tg proprio quando i vari Quartararo, Marquez e Bagnaia stavano pensando «finalmente si è tolto dalle scatole, ora il mondiale è solo cosa nostra». Niente affatto, Vale gliela l'ha fatta ancora una volta ai suoi vecchi compari e, con la complicità della sua Francesca Sofia Novello, ha di nuovo rubato la scena a tutti: è diventato papà e ha postato su Instagram una foto con la manina della piccola Giulietta, la bimba nata con un po' di ritardo sulla data prevista ma in perfetta salute, come è in salute mamma Francesca dopo il parto. «Siamo al settimo cielo!», hanno commentato i neo-genitori e subito sono arrivati i messaggi di congratulazione di Cesare Cremonini, del fedele Uccio, dei componenti del team VR46 Racing, e, dal Qatar, persino di Quartararo.

Vale, ovviamente, non si è presentato ieri ai test di Imola nei quali avrebbe dovuto provare l'Audi R8 Lms GT3 con la quale prenderà parte al GT World Challenge Europe. Eppure sarà stato doppiamente felice visto che, con l'arrivo della figlia, la sua Inter è tornata a vincere e in testa: per uno scaramantico come lui... Quello che balza agli occhi, ancora una volta, è il tempismo con il quale il 9 volte iridato sale alla ribalta della cronaca. Quando annunciò il ritiro, il 5 agosto scorso, oscurò in un sol colpo cinque eroi olimpici di Tokyo: Stano, oro nella 20 km di marcia, Rizza (argento nella canoa) e i bronzi di Viviani (ciclismo), Paltrinieri (nuoto) e Bottaro (karate). Un vero fenomeno nei media, Vale: negli ultimi due pallidi anni di mondiale arrancava in pista ma trovava sempre un modo per catturare l'attenzione e accendere sudi sé i riflettori. Una battuta, un casco nuovo, una trovata originale da istrione quale è sempre stato.

Anche agli inizi: nel 1997 l'eterno rivale Max Biaggi spopolava per i flirt con donne invidiabili, una delle quali era Claudia Schiffer. Come presa in giro, Rossi, 18enne, vinse a Barcellona e fece il giro d'onore con una bambola gonfiabile uguale alla modella tedesca sulla carena. Talento della comunicazione, Vale non c'è in questi giorni in Qatar ma... c'è: tutti stanno parlando della piccola Giulietta Rossi, neonata che porta un nome "a sorpresa", visto che si vagheggiava un più banale Valentina, o Vittoria, ma che non c'entra niente con quello della celebre Alfa Romeo. Ce lo spiegherà un giorno il Dottore, magari mettendo in ombra qualsiasi altra notizia. In questo il neo-papà è ancora un campione del mondo.

