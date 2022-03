Valentino Rossi, l'ultima scommessa: "Dove voglio sfidare Lewis Hamilton". Non è finita?

Lorenzo Pastuglia 01 marzo 2022 a

“Le serie GranTurismo? Mi rivedo sul motorino, uno Zip, mentre vado a casa di Albi (Tebaldi, suo amico fraterno, ndr), che abita a dieci chilometri da casa mia, per giocare con lui. Non avevo diciotto anni”. Valentino Rossi è carico, pronto alla nuova esperienza a quattro ruote nel campionato GT World Challenge Europe, alla guida di un'Audi R8 LMS. Lui che le due ruote le ha abbandonate a fine 2021, dando l’addio al Motomondiale dopo 25 anni e nove titoli iridati. Sulla questione sorpassi in pista: “Sulla macchina è un po' più difficile perché c'è meno spazio, con la moto, essendo più stretta, è diverso — ha commentato Rossi in un’intervista a La Repubblica — Però in moto devi stare molto attento a non toccare l'altro, perché sei fuori. Invece con la macchina se ti tocchi sportello a sportello l'avversario accetta, diciamo. Ci sono tante differenze ma alla fine sorpassare è molto simile: se sei bravo con la moto te la cavi anche con le macchine".

E poi c’è l’amico Lewis Hamilton, con il quale ha scambiato la sua Yamaha ufficiale per la Mercedes F1, in un test privato fatto a Valencia a fine 2019: “Nel metaverso mi piacerebbe sfidarlo, con lui ci conosciamo bene — ha aggiunto il Dottore a La Repubblica — Il bello di fare le gare con i videogame è che dà gusto come una gara vera. Però allo stesso tempo è molto meno rischiosa, perché solitamente sei sul tuo divano”. Nel 2023, l’obiettivo sarà correre a Le Mans: "Mi piacerebbe molto fare la 24 Ore francese. Non quest'anno, però probabilmente l'anno prossimo la farò. Intanto mi alleno col videogioco”.

Ora che la nuova esperienza è nel mondo delle auto, servirebbe un nuovo soprannome: “Ma io continuerei con The Doctor, perché sono tanti anni che lo uso e mi piace — ha concluso Vale nell’intervista con La Repubblica — Il mio account quando gioco online con Gran Turismo, invece, è Fattoria46, perché quando l'ho fatto abitavo in una casa in campagna che chiamavamo fattoria. Se mi volete sfidare, potete trovarmi così".

