Lewis Hamilton trema, "la Mercedes ha barato". Sospetti sull'auto, terremoto in F1 a pochi giorni dal mondiale

Se la Red Bull a Barcellona aveva stupito tutti, presentandosi con una RB18 ‘estrema’ e quasi priva di fiancate, ora anche la Mercedes è destinata a seguirla ai prossimi test del Bahrain, in programma tra 10-12 marzo al circuito di Sakhir. Secondo quanto scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, Brackley dovrebbe portare una W13 senza pance, rivoluzionaria e dalle linee completamente diverse, disegnata questo inverno dalla coppia formata da John Owen e James Allison. “Una faccenda — è scritto sul giornale — che sta turbando non poco i tecnici di ogni altra squadra, tutti informati su quanto studiato dai colleghi della stella a tre punte”. E ancora: “Con la scomparsa delle fiancate, ci sarebbe una sistemazione fantasiosa ma efficace dei radiatori — scrive ancora Terruzzi — nella zona più alta della carrozzeria, accreditata di prestazioni al simulatore a dir poco impressionanti, con guadagni già leggendari, di parecchio superiori al secondo per giro”.

I temi regolarità e budget cap

Una sorta di versione di riserva, quella che verrà presentata dalla Mercedes in Bahrain. E se i team principal sono ora spaventati, potrebbero presto gridare allo scandalo tecnico per diversi motivi: “Il primo — scrive Terruzzi — riguarda la regolarità delle soluzioni adottate, da sottoporre all’esame della Federazione internazionale, pur considerando che la stessa Mercedes abbia chiesto chiarimenti sostanziali prima di procedere con la realizzazione della nuova macchina”. Il secondo è il tema budget cap, che fissa a 145 i milioni da spendere in stagione: una quota estremamente limitante per i team più potenti, “ma, a detta di molti addetti ai lavori, facilmente aggirabile delegando a strutture o società terze compiti e costi che sfuggono a ogni controllo”.

Nuovo regolamento Fia più rigido o no?

Infine il terzo punto, ovvero ci si interroga sulla chiarezza e la rigidità che dovrebbe portare il nuovo regolamento. Ancor prima che il Mondiale cominci, si è già partiti con le polemiche, per quella che si prospetta come una possibile altra lotta tra i team più forti, e i più modesti nelle retrovie a guardare. Bisognerà aspettare il Bahrain per capire se la Mercedes porterà una W13 efficiente e in grado di abbassare di tanto il tempo sul giro. Il tutto a danno di Red Bull ma anche della Ferrari, che a Barcellona aveva chiuso davanti con tempi incoraggianti. Il conto alla rovescia per Sakhir, intanto, è già iniziato.

