Gp Spagna, trionfa Oscar Piastri: Charles Leclerc chiude terzo

Doppietta McLaren nel Gp di Spagna di Formula 1. Oscar Piastri, scattato dalla pole position, ha vinto la gara davanti al compagno di squadra Lando Norris, passato da Max Verstappen al via ma capace quasi subito di mettersi negli scarichi dell'australiano, che rinforza la leadership in classifica mondiale. Sale sul podio Charles Leclerc, che chiude terzo con la Ferrari soffiando il podio alla Red Bull dell'olandese, penalizzato dalla scelta dei box di montare le gomme hard per gli ultimi giri della gara dopo l'ingresso della safety car a causa del ritiro - per problemi di affidabilità - alla Mercedes di Kimi Antonelli.

Nella bagarre finale George Russell si prende il quarto posto a vantaggio di Verstappen, che finisce quinto in pista dopo una battaglia serrata con il britannico e viene anche penalizzato di 10" dai commissari e finisce fuori dalla top ten. Ottima prova di Nico Hulkenberg, quinto con la Sauber, davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton. Vanno a punti anche Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) e Liam Lawson (Racing Bulls). Piastri ottiene così la settima vittoria in carriera in Formula 1 e in classifica mondiale sale a più 10 sul compagno di squadra Norris. Leclerc ottiene invece il terzo podio stagionale.