Ferrari, addio Vasseur? Voci clamorose: chi può arrivare

La squadra è sotto il suo controllo, pure gli uomini nel team sono stati scelti da lui, ma Frédéric Vasseur in Ferrari è sotto accusa per una SF-25 non all’altezza delle aspettative. E per questo, secondo la Bild, il nome di Christian Horner potrebbe fare al caso di Maranello nel caso di addio del capo squadra francese di Draveil.

Horner, fino a due settimane fa, sembrava avesse nuovamente un piede e mezzo fuori dalla Red Bull, che sta dirigendo in pista da oltre 20 anni, ma le voci che lo davano fuori dopo il GP di Imola, in caso di una RB21 non all’altezza con gli aggiornamenti portati, sono andate scemando.

In Austria sono convinti che al suo posto possa arrivare il “pensionato” Franz Tost, ex team principal AlphaTauri (oggi col nome di Racing Bulls). Secondo il quotidiano tedesco c’è stato un contatto informare tra il team principal inglese e la squadra corse di Maranello qualche settimana fa. Avrebbero parlato con Horner dei vertici del Cavallino, per capire la situazione che gira intorno a lui alla luce delle non convincenti prestazioni di questo primo terzo di stagione con Vasseur.