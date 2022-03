Mercedes e Hamilton, "Niente pancia, si dice che...". Cosa sa Giorgio Terruzzi: Mondiale F1 già finito?

12 marzo 2022 a

Niente più pance nella nuova vettura Mercedes, destinata ai test del Bahrein, in programma tra giovedì e sabato. Dotata di linee completamente diverse da quelle proposte sulla W13, scesa in pista per la prima volta a Barcellona lo scorso febbraio. Lo scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera.

Mercedes, la svolta "estrema": cos'ha portato in pista in Barharin, in Ferrari si scatena il panico

"Si tratterebbe di una monoposto quasi del tutto sprovvista di fiancate, la cui scomparsa avrebbe comportato una sistemazione fantasiosa ma efficace dei radiatori, nella zona più alta della carrozzeria, accreditata di prestazioni al simulatore a dir poco impressionanti, con guadagni già leggendari, di parecchio superiori al secondo per giro", rivela il Corriere.

Si discute nel circus della regolarità delle soluzioni adottate, del budget cap e sulla "chiarezza e la rigidità del nuovo regolamento che permetterebbe interpretazioni talmente diversificate da sminuirne lo spirito, votato a rendere più omogeneo il panorama tecnico a favore di una maggiore competitività tra le varie vetture. In poche parole, siamo alle solite, prima che questo nuovo Mondiale cominci. Vecchie beghe, misteri, sospetti, per un campionato che avrebbe dovuto spazzar via o almeno ridurre enormemente questo genere di contrasti", conclude il Corriere.

