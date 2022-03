Max Verstappen umilia Lewis Hamilton: "La Mercedes è brutta. E forse...". Auto irregolare? Il clamoroso sospetto

Lorenzo Pastuglia 11 marzo 2022 a

La Mercedes c’è, la Red Bull pure, e anche la nostra Ferrari. Perché giovedì in Bahrain, nella prima giornata di test, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno mantenuto a lungo le prime due posizioni, poi sono stati superati nel finale dall’AlphaTauri di Pierre Gasly, con gomme morbide e assetto da qualifica. Ed entrambi i piloti della rossa sono contenti: “Ancora una volta, ci siamo concentrati solo su noi stessi e i tempi sul giro non sono rappresentativi”, ha avvertito Leclerc dopo le prove, nella tarda serata di Sakhir. Oggi, venerdì 11 marzo, nel pomeriggio, vedremo i primi long run che potrebbero dirci di più sulle prestazioni delle tre squadre di testa in vista della stagione.

“Abbiamo percorso i giri previsti secondo programma — ha aggiunto Leclerc —, sono soddisfatto. Mentre Sainz è stato due decimi più veloce del compagno, girando però di sera con temperature più basse dell’asfalto: “Siamo riusciti a provare due o tre soluzioni che era importante verificare”. La Ferrari è stata la quarta macchina più attiva in pista con 116 giri complessivi. Sergio Perez ha chiuso dopo 138 passaggi con pneumatici a mescola dura (decimo tempo per la sua Red Bull). Senza sussulti anche la giornata in pista della Mercedes, spartita fra Lewis Hamilton (11º) e George Russell (9º). Per la squadra campione del mondo è stata molto più turbolenta l’attività, con le critiche partire all’interno del paddock sulle fiancate della W13 e la zona dello specchietto (quell’ala laterale che sembra un vero e proprio deviatore di flusso, anche se al momento accettato dalla Fia).

Le nuove fiancate della Mercedes sono verticali e arretrate rispetto alle altre monoposto, lo spazio liberato ha una funzione aerodinamica che la Red Bull attacca. È la prima grana del 2022 per la Fia. Al solito, i team si rivolgono alla Federazione, che decide se una soluzione tecnica è irregolare. In caso di bocciatura, la squadra campione del mondo dovrà tornare alla versione presentata a Barcellona nei primi test. Nell’ipotesi in cui invece arrivi l’ok, ai rivali non resterà che copiare. Il tutto con il commento di Max Verstappen, campione del mondo 2021: “Non so se la Mercedes rispetta lo spirito delle regole, ma so che è brutta a partire dal colore”.

