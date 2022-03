Thailandia, la gomitata più violenta nella storia del calcio: volto distrutto, immagini molto forti

15 marzo 2022 a

a

a

Licenziato dal suo club per un colpo violento. La fine che un calciatore thailandese, di nome Aitsaret Noichaiboon, ha fatto dopo essere stato licenziato dal suo club di Bangkok per aver colpito un avversario con una violentissima gomitata. Ma non una qualsiasi, bensì una realizzata con tecnica del Muay Thai, l’arte marziale thailandese. Un gesto ripreso dalla telecamera locale, con il giocatore che ha attaccato Supasan Ruangsuphanimit della North Bangkok University, al quinto minuto di recupero di una partita di terza divisione. Il suo avversario aveva sfacciatamente toccato i talloni di Noichaiboon, mentre inseguiva la palla durante l’azione precedente. Quest’ultimo allora si è avvicinato e gli ha inferto la gomitata.

Ruangsuphanimit, 24 punti al volto in ospedale

Il giocatore è stato immediatamente espulso, scrive il Daily Mail, e Ruangsuphanimit ha avuto bisogno di 24 punti in ospedale. “Il club esprime le sue condoglianze per l'incidente e farà tutto il possibile per evitare che accada di nuovo”. Così, ecco la notizia dell’allontanamento. Per Noichaiboon ora un futuro tutto da riscrivere, per Ruangsuphanimit, invece, un dolore da vederci quasi le stelle e l’operazione.

"Pallone e poi piede". Torino-Inter, gli arbitri italiani perdono la faccia: rigore mancato, la spiegazione surreale

Pierre Kalulu, l'ultimo capolavoro di Maldini: vi ricordate come è arrivato al Milan?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.