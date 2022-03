Roberto Mancini, i convocati della Nazionale per gli spareggi mondiali: il nome in ballo per l'attacco, un grosso dubbio

Roberto Balestracci 16 marzo 2022 a

Otto giorni a Italia-Macedonia del Nord. I campioni d'Europa il 24 marzo giocano la semifinale dei playoff mondiali per poi (meglio neanche immaginare di non batterli) affrontare la vincente di Portogallo-Turchia in finale. Mancini per questo impegno delicato dovrà scegliere con cura chi convocare. Probabilmente il ct porterà con sé a Coverciano 32/34 giocatori da cui poi estrarre la lista dei 23 per la partita con la Macedonia del Nord (va ricordato che, per chi supera il turno, la seconda lista potrà non essere uguale a quella della prima gara). Oltre alle certezze che il ct ha, ovvero l'ossatura della spedizione di Euro2020, qualche nome è ancora in bilico, ad esempio Balotelli e Joao Pedro. Se infatti Scamacca, Immobile, Raspadori e Belotti sono certi della chiamata, c'è da capire se Mancini vorrà portare un centravanti come Balotelli (grande scommessa personale, per entrambi) o un giocatore che può fare anche l'esterno come Joao Pedro, che però non segna dal 23 gennaio. Da valutare anche Grifo, che come i due succitati non è parte integrante del gruppo, sebbene nel giro fino a poco prima degli Europei: con il Friburgo in Bundesliga l'attaccante nato a Pforzheim (Germania) sta facendo bene (5° posto, 7 gol e 7 assist), ma i dubbi verranno sciolti all'ultimo. L'altra "preoccupazione" è sugli juventini. Bernardeschi non gioca da due mesi; Chiellini rientra oggi con il Villarreal mentre Bonucci tribola per un polpaccio spera di rientrare domenica contro la Salernitana. Dopodomani sarà ufficializzata la lista.

