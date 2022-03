Ferrari competitiva? "Perché non lo credo": cosa sa Ralf Schumacher, il dramma nascosto a Maranello

18 marzo 2022 a

a

a

“La Ferrari competitiva quest’anno? Non ne sono così sicuro, soprattutto perché tende a raggiungere il limite delle prestazioni prima di altre squadre. Lo abbiamo visto spesso nelle sessioni di prove di venerdì lo scorso anno”. Firmato Ralf Schumacher, fratello dell’eterno Michael ed ex F1 con Jordan, Toyota e Williams, che ha detto sulla sua sul team di Maranello in un’intervista a Speedweek: “Vorrei davvero che la Ferrari fosse davanti, perché questo è importante per la Formula 1 in tutto il mondo, ma ho i miei dubbi”.

"Molto dura parlare di lui. Solo un miracolo...". Flavio Briatore, una drammatica testimonianza su Schumacher

Ralf Schumacher: “Mercedes indietro, ma competitiva”

Il fratello di Michael ha poi detto la sua sul Mondiale che è iniziato oggi, venerdì 18 marzo, e vedrà le prime due libere di stagione (ore 13 e 16 italiane con diretta Sky Sport F1). Per Ralf, sarà un’altra battaglia Mercedes e la Red Bull, lunga tutta la scorsa stagione in duelli accesissimi nelle classifiche Piloti e Costruttori: la prima vinta da Verstappen, la seconda dalle Frecce d’Argento. "Naturalmente, la Mercedes non è così indietro nella tabella di marcia in Bahrain come è sembrato nei test – ha dichiarato il 46enne tedesco – ma sono comunque sicuro che ci sia ancora qualcosa da fare”.

"Non sono coerenti". La Mercedes ha barato? Mattia Binotto, la bomba contro Hamilton e Russell

Il fratello di Michael: “Sarà altra battaglia Mercedes-Red Bull”

E ancora: “Va ricordato che Sakhir non è stata particolarmente a favore della Ferrari negli ultimi anni — ha spiegato ancora il sei volte vincitore di un GP in F1 — La Mercedes ha il suo concetto qui, che è stato progettato per funzionare bene anche sulla maggior parte delle piste”. Ovvero una W13 con zero pance, dove dunque i sidepods non sono così pronunciati come Red Bull e Ferrari, mentre le bocche di ingresso sono verticali e non orizzontali. E poi ci sono i deviatori di flusso laterali, che hanno generato non poche polemiche da parte di altri team del Circus, compresa la Ferrari, che ha voluto capirci di più nella riunione con la Fia di questa settimana. Ralf Schumacher, comunque, è sicuro: “Sarà di nuovo Mercedes contro Red Bull”.

"Non sono eccezionali. Penso che...". Mercedes, sfregio di George Russell alla Ferrari: il baby fa il bullo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.