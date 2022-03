Gp Bahrain, la Ferrari è tornata: pole da urlo per Leclerc, Sainz terzo a un soffio di Verstappen

19 marzo 2022 a

Signore e signori, la Ferrari è tornata. La Ferrari questa volta c'è, davvero. Parlano chiarissimo le qualifiche della prima gara in Bahrain: una clamorosa pole position per Charles Leclerc, che si mette alle spalle il campione del mondo, Max Verstappen, staccato di 123 millesimi di secondo. Terza piazza per l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, a chiudere una giornata magica per Maranello, Mattia Binotto e tutti i tifosi della rossa. Sainz, per inciso, è dietro a Verstappen di soli 6 millesimi di secondo. Un niente. La speranza è che con il cambio di regolamento la macchina sia in grado di competere ai massimi livelli. E questo primo indizio pesa come un macigno.

Dunque in quarta piazza la Red Bull di Sergio Perez, quinto Lewis Hamilton: la Mercedes è in affanno, prende quasi 8 decimi dalla Ferrari di Leclerc. Curioso che alle spalle di Hamilton ci sia Valtteri Bottas, l'ex compagno di squadra passato all'Alfa Romeo. A chiudere la top-ten, un sorprendente Kevin Magnussen in settima posizione, Fernando Alonso, l'altra Mercedes, quella di George Russell e decima piazza per Gasly su Alpha Tauri. La sensazione è che a Stoccarda, quest'anno, abbiano sbagliato qualcosa nel progettare la macchina.

Quindi Ocon e Mick Schumacher con la seconda Haas, che è apparsa molto competitiva. Malissimo le McLaren: Lando Norris 13esimo e Ricciardo addirittura 18esimo. Quattordicesimo Albon, 15esimo l'esordiente Zhou, il cinese dell'Alfa Romeo, 16esimo Tsunoda, poi Hulkenberg. Ultime due piazze per Lance Stroll e Nicholas Latifi, rispettivamente su Aston Martin e Williams.

