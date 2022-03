Charles Leclerc, "sto perdendo potenza". Ferrari, ultime drammatiche curve? Lo sfregio a Verstappen

21 marzo 2022 a

a

a

Un inizio da incorniciare, quello della Ferrari e dei suoi piloti, autori di una doppietta nel Gran Premio del Bahrain che sancisce il ritorno della scuderia di Maranello ad alti livelli. L’attesa e la sofferenza degli ultimi anni non è stata vana, a giudicare da quello che si è visto in questa prima gara, in cui le Rosse sono state perfette, sotto ogni punto di vista.

Non è un sogno: Doppietta Ferrari. Leclerc mostruoso, Sainz secondo, Verstappen ko all'ultimo. il trionfo più atteso

Tra l’altro la doppietta firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz è subito pesante, visto lo zero dei piloti RedBull, lasciati a piedi dalla loro monoposto a gara ormai quasi finita: Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi a due giri dalla fine, Sergio Perez all’ultimo, entrambi a causa della power unit. Quando stava ormai per tagliare il traguardo, Leclerc si è lasciato andare all’euforia del momento e ha scherzato con il box: “Sto perdendo potenza”, ha detto imboccando la penultima curva del Gran Premio. Dopo aver controllato tutti i dati, il muretto Ferrari ha risposto stando allo scherzo: “È meglio se ti fermi in fondo al rettilineo, c’è una doppia bandiera gialla in curva-1”.

"Mi dovete scusare". Leclerc, l'impensabile team-radio dopo la pole: la Ferrari di stucco

Insomma, weekend perfetto per Leclerc, autore di pole position, giro più veloce e vittoria: “Un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlo: non avremmo potuto fare di meglio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.