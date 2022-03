Charles Leclerc, "mi dovete scusare": l'impensabile team-radio dopo la pole, Ferrari di stucco

19 marzo 2022 a

a

a

Una Ferrari da urlo. Primo posto in qualifica al primo appuntamento stagionale in Barhain, a strappare la pole è Charles Leclerc. Dunque Carlos Sainz in terza piazza, francobollato al campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull. Insomma, la rossa c'è, è tornata. Sorprende e fa paura. E soprattutto c'è Leclerc, che si mette alle spalle Verstappen, il rivale con cui duellava al tempo dei go-kart.

La Ferrari è tornata! Pole da urlo per Leclerc, Sainz 3° a un soffio da Max. Mercedes, notte fonda

E subito dopo la qualifica e la pole, ecco il sorprendente team-radio del pilota monegasco. Esultanza scomposta? Niente affatto, piuttosto una lucida analisi e anche dell'autocritica, il tutto dopo aver centrato un risultato importantissimo. Addirittura, sono piovute le scuse alla squadra per "una sessione non molto pulita". Insomma, Charles ha chiesto venia per alcune sbavature in qualifica. Impensabile, clamoroso, cose che si vedono davvero poco.

"Leclerc più veloce sul giro secco. Ma Sainz...". Ferrari, la profezia di Jean Alesì: gerarchie ribaltate?

"Andiamo ragazzi, andiamo! Dai! Lo sapevo che c’era. Ho solo dovuto mettere tutto insieme - ha premesso esultante -. Scusate, non è stata una sessione molto pulita da parte mia". Queste le precise parole del ferrarista dopo aver tagliato il traguardo. Parole che fanno capire quanto Charles creda in questa Ferrari. Una volta sceso dalla macchina, il monegasco ha dichiarato: "Bellissima sensazione. Gli ultimi due anni per il team sono stati difficili. Avevamo delle speranze per questa nuova opportunità, perché era l’opportunità per tornare davanti per noi. Abbiamo lavorato bene come team per ritrovarci di nuovo nella posizione per lottare per il vertice. Sono contento per oggi. La sessione è stata complicata, non ero totalmente contento della mia guida. Però sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3", ha concluso Leclerc. E ora, buona gara a tutti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.