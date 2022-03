Max Verstappen fatto fuori dai suoi al pit-stop: Red Bull, indiscrezioni esplosive sul ritiro del campione

Lorenzo Pastuglia 21 marzo 2022 a

Il problema del poweering steel, e uno sterzo dunque durissimo da manovrare, è stata la causa del ritiro di Max Verstappen, così da permettere alla Ferrari una doppietta al via che non accadeva dal 2010. La causa, secondo la testata tedesca Auto Motor und Sport, potrebbe essere dovuta a un errore durante l’ultimo pit-stop dell’olandese, valido come terzo e ultimo tentativo di undercut prima che intervenisse la Safety Car (per l’AlphaTauri di Gasly andata a fuoco). Secondo il magazine, ci dovrebbe essere stato un danneggiamento del tirante da parte del cric, in fase di sollevamento della vettura. Senza l’ingresso della Safety Car, secondo i calcoli della scuderia di Milton Keynes, Verstappen avrebbe raggiunto Leclerc a 2-3 giri dalla fine per un finale palpitante.

Red Bull di Pérez, problema di pescaggio della benzina?

E la iella ha colpito anche l’altra Red Bull di Sergio Pérez all’ultimo giro, finito in testacoda in curva uno, ma già vittima di problemi simili a quelli che hanno costretto l’olandese a tornare ai box poco prima. Batterie esaurite o semplice problema di pescaggio della benzina, che potrebbe aver contribuito al non funzionamento della parte elettrica.

Una componente che ha dato parecchi grattacapi già durante i test in Bahrain a diverse scuderie. Di fronte a chi sostiene che la Red Bull possa aver semplicemente sbagliato clamorosamente i calcoli legati ai consumi, Christian Horner ha risposto così: “Siamo certi che la benzina ci fosse — ha commentato il team principal di Milton Keynes — dobbiamo esaminare nel dettaglio la pompa della benzina e capire cosa non ha funzionato”.

