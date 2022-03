Juventus, il super bomber per sostituire Dybala: indiscreto clamoroso, il "regalino" di Agnelli ad Allegri

23 marzo 2022 a

L’antipasto di gennaio ha portato il nome di Dusan Vlahovic, in estate arriva un super colpo per il dopo Dybala? La volontà bianconera è quella di tornare ad avere una super squadra, per lottarsela contro le altre. Scelta la linea del rinnovamento, ma con un occhio ai conti ed investimenti funzionali, si va spediti anche sui nomi di primo ordine. E Arrivabene ha messo l’occhio su una vecchia conoscenza di A, scrive La Gazzetta dello Sport, che tanto bene sta facendo a Liverpool: Mohamed Salah.

Salah vuole lasciare Liverpool, in auto alla Juve il Dl Crescita - Un affare che sarebbe complessissimo, quello legato all’egiziano ex di Roma e Fiorentina, ma il fatto che il club abbia deciso di spingersi fino a un sondaggio per lui è piuttosto significativo su quanto e come voglia dare continuità alle proprie ambizioni sul mercato, senza porsi troppi limiti. Salah ha un contratto in scadenza nel 2023, vuole cambiare aria ma anche migliorare il suo attuale ingaggio di circa 12 milioni netti a stagione. E la Juve, secondo la “Gazza”, non si nega la possibilità di portare a Torino un nuovo top player, sfruttando l’agevolazione del Decreto crescita che consente di beneficiare di una tassazione inferiore (del 25%), e dunque di essere poco più competitivi sulla proposta a lordo.

Oltre a Salah, si guarda ancora in Premier (col sogno Pogba) - Così vale per Salah, come per altri. Ecco che Madama sta pensando, scrive ancora Gazzetta, a diverse piste di Premier: da Rudiger, a Jorginho e a Pogba, mai dimenticato a Torino. Quella Salah resta comunque un’operazione difficile.

