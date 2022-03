Lewis Hamilton, "deve fare la fine di Grosjean": chi gli augura la morte, lo scandalo in commissione gara

26 marzo 2022 a

Come se non bastasse la preoccupazione per l’attacco missilistico avvenuto a circa 20 chilometri di distanza dal circuito di Jeddah, dove domenica 27 marzo si correrà il Gran Premio d’Arabia, un caso a dir poco increscioso e imbarazzante ha riguardato la Formula 1 nelle ultime ore. Ha infatti fatto il giro dei social un tweet di un commissario presente a Jeddah, che ha scritto una frase orribile contro Lewis Hamilton.

L’antefatto pare piuttosto chiaro: il pilota britannico si è schierato apertamente contro lo svolgimento della gara, alla luce di quanto successo al sito produttivo della Aramco, ma la Federazione ha deciso di andare avanti regolarmente. Uno dei commissari ha allora augurato a Hamilton “di avere un incidente come quello di Grosjean in Bahrain”. Il riferimento è all’incendio che due anni fa per poco non è costato la vita al pilota francese, che allora era alla guida della Haas. Ovviamente il tweet in questione ha scatenato l’indignazione generale: a nulla è servito rimuoverlo perché le conseguenze sono state immediate.

Ufficialmente è stato il commissario a fare un passo indietro, ma probabile che abbia subito pressioni: “Mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation - ha twittato - e con il pilota Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista”. Insomma, il clima alla vigilia del secondo Gran Premio della stagione non è dei migliori…

