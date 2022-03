Lewis Hamilton, sfregio-Red Bull: "Meglio lottare con Leclerc, perché il pilota Mercedes..."

29 marzo 2022 a

“Il nostro duello contro la Ferrari? È una nuova rivalità, penso sia meglio lottare contro Chalres Leclerc e la rossa, piuttosto che con la Mercedes. Ora è più a livello sportivo”. Parola di Helmut Marko, consigliere della Red Bull, che parla della rivalità tra il suo team e la scuderia di Maranello, in un’intervista all’olandese De Telegraaf: “So che si sono disputate soltanto due gare (a Sakhir e a Jeddah, la prima vinta da Leclerc e la seconda da Verstappen, ndr), ma non credo che s’intensificherà così tanto come è successo con la Mercedes — ha aggiunto Marko —. Oltretutto, il GP dell’Arabia Saudita è stata una delle migliori gare che abbia visto negli ultimi 10 anni”.

Marko: “Mercedes? Prima o poi risolverà i suoi problemi”

La Mercedes, al momento, non è della lotta per il vertice, con Hamilton solo decimo a Jeddah ed entrambe le W13 afflitte dai problemi di porpoising: "È almeno mezzo secondo più lenta, ma chissà, potrebbero essere in grado di risolvere i loro problemi”, ha aggiunto Marko. Stoccarda, infatti, dovrebbe portare degli aggiornamenti alle proprie vetture, guidate da Lewis e George Russell (quinto in Arabia Saudita, ndr), tra i primi GP europei di Imola e Barcellona, e potrebbe, dal Santerno o dal Montmeló, inserirsi nel duello. Ma “anche noi non dormiamo — ha concluso Helmut Marko — e continuiamo a lavorare duramente per sviluppare sempre più la macchina”.

