Nico Gonzalez stende l'Empoli, alla Fiorentina il derby toscano: Italiano vola

Il Derby toscano è della Fiorentina. Un gol di Nico Gonzalez nel secondo tempo consente alla squadra di Vincenzo Italiano di battere per 1-0 l'Empoli, nell'anticipo di mezzogiorno della 31/a giornata di Serie A. L’Empoli aveva vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro la Fiorentina, tra cui quella di andata al Castellani. La squadra di Aurelio Andreazzoli può recriminare sull'espulsione di Luperto nella ripresa che di fatto ha spianato la strada alla Fiorentina. Inoltre nel primo tempo il Var annulla una rete di Di Francesco per un fallo di Pinamonti su Terracciano, altro episodio dubbio. Con questa vittoria, la Fiorentina resta in scia di Lazio, Roma e Atalanta nella lotta per un posto in Europa. L'Empoli, invece, resta ancora relativamente tranquillo ma deve tornare quanto prima a fare punti per evitare di farsi risucchiare in zona retrocessione.

Nella Fiorentina, Italiano lancia dall'inizio Cabral in attacco con Nico Gonzalez e Saponara ai lati. Partono dalla panchina sia Piatek che Ikonè. In porta confermato Terracciano, a destra Venuti. Fra gli ospiti, Andreazzoli puntare su Di Francesco al fianco di Pinamonti con Henderson a sostegno. In panchina a sorpresa Bajrami. In campo anche il neozelandese Cacace, rientrato dallo spareggio Mondiale.

Primo tempo giocato a viso aperto dalle due squadre, entrambe protese alla ricerca del gol. Prima vera occasione per la Fiorentina dopo dieci minuti, con un sinistro dalla distanza di Biraghi sventato da Vicario. Viola ancora pericolosi dieci minuti dopo con Cabral che si presenta davanti a Vicario ma allarga troppo il piatto destro. Poco prima della mezzora, l'Empoli perde Tonelli per infortunio. Andreazzoli manda in campo Ismajli. Prima dell'intervallo succede di tutto: prima la Fiorentina sfiora ancora il gol con un colpo di testa di Torreira, poi è l'Empoli a segnare con Di Francesco in rovesciata su una maldestra respinta di Terracciano dopo un retropassaggio di Saponara. Il Var però annulla per un fallo di Pinamonti sul portiere viola. Quindi ancora viola vicini alla rete prima con Duncan e poi con Cabral.

Nel secondo tempo, la Fiorentina cambia marcia e si rende subito pericolosa con Gonzalez. Poi viene annullato un gol a Cabral per fuorigioco di Saponara, autore dell'assist. La svolta della gara dopo un'ora di gioco, quando l'Empoli resta in dieci per l'espulsione di Luperto. Il difensore, già ammonito, stende Gonzalez lanciato sulla fascia. Furioso il presidente dell'Empoli Corsi che in tribuna si lamenta direttamente con il designatore Rocchi. Sulla punizione, la Fiorentina passa con un colpo di testa da centro area di Gonzalez. Rete convalidata dopo un check del Var. L'Empoli accusa il colpo e fatica a reagire, la Fiorentina prova allora ad approfittarne sfiorando il raddoppio ancora con Gonzalez, poi con Saponara e ancora con Castrovilli. Nel finale la squadra di Italiano controlla agevolmente il gioco, impedendo di fatto all'Empoli di creare pericoli dalle parti di Terracciano. Anzi sono i viola a sfiorare il tris ancora con Cabral, con Duncan e infine con Sottil.

