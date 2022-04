Max Allegri intercettato a bordo campo: "Che ca*** dici? Quello...". Il raptus: perché rischia grosso

04 aprile 2022 a

Quel rigore battuto due volte da Calhanoglu, e valso alla fine la vittoria per l’Inter nel big-match dell’Allianz contro la Juve, ha fatto irritare (e non poco) Massimiliano Allegri, andato su tutte le furie mentre le telecamere lo hanno “pizzicato” che discuteva con il quarto uomo a bordo campo: “Ma che c***o dici — lo si sente dire a Ghersini — Ma non è rigore". Il preludio all’esplosione dopo il penalty, ripetuto dal centrocampista ex Milan: Max si toglie la giacca con rabbia, e la getta a terra. Un gesto molto simile che si era visto nel 2015, quando il tecnico livornese aveva però strappato l’indumento nella sfida in Emilia contro il Carpi (vinta 2-3, ndr), infuriato per alcune avventatezze dei suoi.

Massimiliano Allegri e "la chiamata del Real Madrid". Juve, un clamoroso retroscena sulla panchina

Rabiot durissimo: “Dura vincere se giochi in 11 contro 12" - E se Allegri si è infuriato, anche Adrien Rabiot a fine partita si è avvicinato al livornese, ma ai microfoni di Dazn: "Difficile vincere quando giochi 11 contro 12 — ha tuonato il francese ex Psg — Speriamo di avere per le altre partite fischietti buoni, è importante dirlo quando l'arbitro sbaglia e stasera ha sbagliato troppo. Abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene — ha concluso — Volevamo vincere perché era una partita importante, potevamo passare davanti all'Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora sette partite e tanti punti a disposizione”. Per Rabiot ora, oltre al danno potrebbe arrivare la beffa: le sue parole gli costeranno una squalifica? Staremo a vedere.

La Juve domina, ma l'Inter vince di rigore: Var e polemiche, per lo scudetto restano in tre

