Andrea Dovizioso: "Scusatemi, mi sono scordato". L'errore con cui si è fatto fuori da solo: "Mai successo prima"

Per Andrea Dovizioso non è proprio l’inizio di stagione sperato. Ventunesima posizione in classifica Piloti e due punti all’attivo, quelli conquistati a Losail in Qatar, al via di stagione. Poi le due gare a Mandalika e in Argentina da dimenticare. Il ritorno del forlivese in MotoGP sulla M1 semi-ufficiale del team Rnf (ex Petronas), significa al momento vedere un pilota fuori dalle prime posizioni, che anche a Termas de Río Hondo è finito nelle retrovie: 20esimo, ma con tante cose da rivedere. Tanto che l’ex Ducati si è praticamente ritirato alla partenza… per colpa dell’abbassatore!

Dovi, che errore in partenza a Termas de Río Hondo

Una procedura infatti dimenticata in Argentina dal Dovi, che ha confermato l’errore a fine gara: “Sono veramente deluso, non mi era mai successo — ha detto il forlivese —. Ho commesso l’errore di dimenticarmi di sbloccare l’abbassatore all’anteriore in partenza. Chiedo scusa al team, sono cose che non dovrebbero mai succedere”. Dopo la sosta ai box, il numero 04 è comunque tornato in pista per completare la corsa e accumulare esperienza in vista delle prossime gare. Fuori dai punti ci è finito anche il suo compagno di box, Darryn Binder, dopo il decimo posto in Indonesia ottenuto sotto la pioggia. Il sudafricano non ha avuto il passo per restare con il resto del gruppo.

Le classifiche Piloti e Costruttori

Insomma, per la Yamaha è davvero un periodo da incubo, con tante difficoltà in questo avvio di stagione: solo il Campione 2021, Fabio Quartararo, sta tenendo su la baracca (quinto con 35 punti). Al momento il costruttore giapponese è anche lui quinto, ma in classifica Costruttori, davanti soltanto alla Honda (24), che però per due gare su tre non ha avuto Marc Marquez. Da sogno invece la partenza dell’Aprila, che in Argentina ha trovato la prima vittoria della storia in top class, così come per Aleix Espargaro (oggi leader del Mondiale con 45 punti, davanti a Brad Binder e Alex Rins, a quota 38 e 36). Noale è terza in classifica con 45 punti, dietro solo a Ducati (61) e Ktm (55). Quarta la Suzuki con 37.

