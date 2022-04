Claudio Lotito, rissa coi tifosi sul caro-biglietti: "Disertiamo lo stadio"

21 aprile 2022 a

Alle tante critiche di stagione verso squadra e società, ora il presidente Claudio Lotito e i vertici biancocelesti rifiniscono di nuovo al centro delle polemiche dei tifosi, stavolta però riguardo al tema del caro-biglietti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questa stagione, per colpa del Covid, i tifosi della Lazio non hanno infatti potuto sottoscrivere gli abbonamenti, pagando complessivamente nei settori popolari il triplo di quanto spendevano di solito. E anche domenica, la super-sfida contro il Milan non ha prezzi bassi (i minimi non sono inferiori ai 40 euro).

La tifoseria attacca con una nota, Lotito risponde subito

Se la squadra non è mai decollata del tutto in campo con Maurizio Sarri in questa stagione, a Pasqua intanto i tifosi biancocelesti si sono fatti sentire protestando contro la società per il caro-biglietti: "Adesso basta, vergognatevi tutti, società di indegni — si legge nel comunicato della Curva Nord — Questi prezzi sono un insulto al tifoso laziale, quello che c’è sempre stato, in casa e in trasferta. Allo stadio vacci da solo. Noi non entreremo questa volta". Nota che ha trovato subito la risposta del presidente Lotito: “Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me”, ha sottolineato a Notizie.com.

Le lamentele dei fan biancocelesti su social e radio romane

Al momento, la tifoseria laziale non ha dato la sua replica, ma sui social e nelle radio locali, scrive ancora la Gazzetta, le lamentele sono molte. Tanti tifosi hanno sottolineano la differenza col Milan, che a inizio anno assecondò la protesta dei propri sostenitori abbassando il prezzo dei biglietti per le partite di Champions League. Quello che appare certo è che la Curva Nord diserterà l’Olimpico e la squadra nel posticipo contro il Milan. E così lo stadio della Capitale ora rischia di essere più rossonero che biancoceleste.

