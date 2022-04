Imola, Leclerc beffato da Verstappen: rimonta-Sainz, è ancora lotta tra Ferrari e Red Bull

23 aprile 2022 a

La pole position del Gran Premio di Imola è rimasta a Max Verstappen. Nella sprint race Charles Leclerc era partito fortissimo, guadagnando subito la testa della corsa con una partenza perfetta che ha sorpreso il rivale olandese. Il pilota della Ferrari non è però riuscito a conservare la prima posizione fino al termine della mini-gara, venendo ripreso e superato da Verstappen proprio alla fine.

Poco male per Leclerc, che avrà modo di rifarsi in gara, anche se la Red Bull è parsa a tratti superiore, soprattutto negli ultimi giri. Buone notizie per la Ferrari arrivano però da Carlos Sainz, che ha sfruttato al meglio l’opportunità di risalire la china: partendo dalla decima posizione, il pilota di Maranello ha ottenuto il massimo risultato possibile, spingendo la sua monoposto fino alla seconda fila. Sainz partirà alle spalle di Sergio Perez: confermato quindi il dominio Ferrari-Red Bull su tutte le altre squadre.

Segnali positivi per la McLaren, che ha piazzato Lando Norris e Daniel Ricciardo rispettivamente in quinta e sesta posizione. Poi i motorizzati Ferrari: Bottas settimo, Magnussen ottavo, Schumacher decimo, con Alonso unico “intruso”. È invece sempre notte fonda per la Mercedes: George Russell non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione, mentre Lewis Hamilton è rimasto impantanato in quattordicesima posizione.

