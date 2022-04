Luciano Spalletti silurato da De Laurentiis? Caos a Napoli: "I nomi dei sostituti"

25 aprile 2022 a

Una grande stagione rovinata sul più bello. Soltanto un paio di settimane fa il Napoli era a pieno titolo accreditato per la lotta scudetto, anzi sembrava poter avere qualcosa in più delle due rivali milanesi. Adesso invece gli azzurri sono completamente naufragati e addirittura devono guardarsi alle spalle: la Juventus può andare a -1 vincendo con il Sassuolo, superandoli al terzo posto.

Le sconfitte con Fiorentina e Empoli, con l’intermezzo del pareggio con la Roma, hanno fatto precipitare la situazione in casa Napoli e così Luciano Spalletti è finito in discussione. Un finale di stagione disgraziato non può cancellare quanto di buono fatto dall’allenatore, che ha comunque riportato il Napoli al vertice della Serie A in una sola stagione, rimanendo sempre in lotta per lo scudetto prima delle ultime tre nefaste partite. La Champions League è il vero obiettivo che Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Spalletti, e quest’ultimo lo sta centrando senza problemi.

Eppure il finale di stagione che si sta scrivendo potrebbe mettere in bilico la posizione dell’allenatore toscano, tanto che ciò circolano sulla stampa sportiva alcuni nomi di possibili sostituti. Si tratta di tecnici già attenzionati in passato dal presidente: su tutti, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. La maniera in cui il Napoli concluderà il campionato sarà importante per delineare la prossima stagione.

