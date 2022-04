Francesco Acerbi ride dopo il gol di Tonali: rissa con Marusic, sospetti sul finale di Lazio-Milan

25 aprile 2022 a

"Non parlo del gossip". Maurizio Sarri taglia corto, ma il caso Acerbi è ormai esploso su Twitter. La partita tra Lazio e Milan si è decisa al 92', quando Tonali approfitta di una sponda di Ibrahimovic per infilare sottomisura il gol (meritato) che tiene i rossoneri in testa alla classifica anche se con una partita in più rispetto all'Inter. Nell'occasione Francesco Acerbi non risulta irreprensibile. Ma è la regia a far scoppiare le polemiche: il difensore viene inquadrato mentre sorride, subito dopo l'errore e il gol subito. Ignoti i motivi di tale ilarità, anche ai compagni di quadra. E infatti il compagno Marusic arriva e lo affronta a muso duro.





Tanto basta ai tifosi laziali, e pure a quelli nerazzurri, per gridare al "biscotto". Acerbi, che giocò nel Milan per mezza stagione nel 2012-13 e che da mesi è in guerra aperta con gli ultrà della Lazio dopo aver accusato i tifosi biancocelesti di lasciare vuoto lo stadio ("C'era più gente con lo stadio chiuso per doping", si era lamentato il giocatore), ha postato su Twitter un messaggio molto forte: "Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa".

Ma piovono comunque insulti e accuse, riassunte da questo tweet di un tifoso rivolto allo stesso Acerbi: "In azione goal Tonali: fai passo indietro e lo tieni in gioco, impedisci presa tuo portiere, subisci fallo e non protesti. Dopo goal ridi felice. Vieni insultato da tuo compagno e abbassi testa e sguardo. Puoi spiegare cortesemente?",



