Antonio Conte al Psg? In Francia sono sicuri: "Ha già la lista degli acquisti", chi porta con sé a Parigi

Quella di Antonio Conte al Tottenham potrebbe essere solo una breve parentesi. Sia in Francia che in Inghilterra non sembrano avere dubbi: l’allenatore italiano sarà la prossima guida del Psg, dove prenderà il posto di Mauricio Pochettino. Stando a quanto riportato da Le Parisien, Conte sarebbe ovviamente entusiasta di mettersi a capo della squadra parigina, sebbene sia sotto contratto con il Tottenham per un altro anno.

Il Psg avrebbe quindi compiuto la sua scelta per provare finalmente l’assalto alla Champions League, fallito in maniera rocambolesca anche in questa stagione, con l’eliminazione subita per mano del Real Madrid quando i parigini erano avanti 2-0 nel risultato complessivo. Addirittura il Sun si è spinto oltre, parlando già di campagna acquisti, che sarebbe ovviamente faraonica, dato che stiamo sempre parlando del Psg. Anche se il nodo più importante da sciogliere sarebbe quello legato a Kylian Mbappè: c’è da capire se partirà o meno in direzione Madrid.

Tra i nomi indicati da Conte ci sarebbe il pupillo Romelu Lukaku, finito ai margini del Chelsea dopo nemmeno metà stagione, ma anche Paul Pogba, con cui il sodalizio ai tempi della Juventus ha funzionato alla grande. Altro nome sulla lista sarebbe quello di Marcus Rashford, che viene indicato come il sostituto naturale di Mappe. L’attaccante inglese è in scadenza con il Manchester United nel 2023 e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.

