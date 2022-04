Costas Takidellis, la morte atroce della promessa del Rally: precipita da un ponte, chi era al suo fianco

28 aprile 2022 a

La triste notizia che ci arriva dalla Grecia riguarda la morte di una giovane promessa del Motorsport, 19 anni e di nome Costas Takidellis, che è deceduto mercoledì 27 aprile in un incidente stradale avvenuto tra le strade di Atene, più precisamente nel quartiere di Nea Ionia. Secondo quanto riportato dai media nazionali, come il media Protagon.gr, infatti, il giovane era al volante della sua Ford Focus ST, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto da un ponte, dopo aver sfondato le barriere di protezione.

Incredibilmente salvo il compagno che era a bordo con lui

L’auto, scrivono le fonti locali, è caduta completamente capovolta, con un impatto talmente forte che non si è potuto fare nulla per salvare la vita del corridore. Il miracolo è che il compagno che era con lui a bordo, di 21 anni, è riuscito incredibilmente a sopravvivere con lesioni leggere. Takidellis era una delle grandi promesse auto del suo Paese. Nel 2021 era stato proclamato campione nell'EKO Racing Dirt Games Panellenic Crosscar Championship. L’ultima gara che aveva corso era stata a febbraio in Germania, nell’evento Fia Rally Star.

Il cordoglio della Greek Motor Sports Association

La Greek Motor Sports Association, una volta saputa la notizia, gli ha subito reso omaggio con un toccante messaggio: “Buone corse sulle tracce del cielo, Costantino — è scritto — ASMA esprime le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia. Che questa sia l'ultima vittima procurata dall’asfalto".

