Formula 1, contagi a raffica in direzione gara: a pochi giorni dal Gp di Miami... ora che si fa?

Lorenzo Pastuglia 28 aprile 2022 a

a

a

Manca poco più di una settimana al GP di Miami (in programma l’8 maggio alle 21.30 italiane), ma intanto in Fia ci sono delle belle gatte da pelare. Soprattutto in Direzione Gara, che al momento è improvvisamente scoperta a meno di 10 giorni dalle prime libere in Florida. Per la gara che debutterà per la prima volta nel calendario mondiale, sul veloce circuito cittadino che ruota intorno all’Hard Rock Café (casa dei Miami Dolphins), potrebbero non esserci i direttori Niels Wittich ed Eduardo Freitas. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, entrambi sono risultati positivi al Covid, e potranno volare negli Usa solo se tornassero negativi entro la giornata precedente alla partenza.

Max Verstappen vince la Sprint race? E la Fia rivoluzione il regolamento: indiscreto-F1

Nessuna speranza per il richiamo di Michael Masi

Di tempo per ‘negativizzarsi’ ce n’è ancora, ma ovviamente si sta stilando una lista di candidati d’emergenza. Il consulente Herbie Blash è il primo nome per supplire all’assenza. Colin Haywood era già il vice nominato per il Gran Premio di Miami, e potrebbe essere convocato in extremis Scott Elkins, pronto a raccogliere il testimone lasciato da Niels Wittich nel DTM 2022 e che per ora ha disputato soltanto i test a Hockenheim.

Fernando Alonso scarica e umilia Linda Morselli: "Bellezza potente", ecco la sua nuova fiamma | Guarda

In ogni caso, nessuno di loro ha mai svolto il ruolo di Direttore di Gara in F1. Dunque, se uno tra Niels Wittich ed Eduardo Freitas non dovesse negativizzarsi, allora a Miami debutterà non soltanto il circuito. Nessuna speranza invece per Michael Masi, che è in Australia in attesa del ricollocamento ai vertici da parte della Fia, e non verrebbe riconsiderato in nessun caso, dopo le numerose polemiche del finale di Abu Dhabi dello scorso Mondiale vinto da Verstappen su Hamilton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.