Enrico Zampa, la vescica non tiene: doppia pipì in campo, per il calciatore finisce male

Il bisogno fisiologico, quando è impellente, arriva e non puoi farci nulla, sia per i bambini che per gli adulti. Specie se sei in campo e devi fare pipì. E se si è nel bel mezzo di una partita di calcio, la cosa si complica ancora di più. In passato si ricordano gli episodi di Ronaldo e Filippo Inzaghi (Gary Lineker ai Mondiali di Italia ’90 fece anche di peggio…), l’ultimo invece è di Enrico Zampa della Turris, calciatore di Serie C, squalificato mercoledì, dopo il match dell’ultima giornata vinto domenica scorsa in casa (4-2) contro la Paganese, per aver urinato per due volte “presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo”. Così è stato riferito come motivazione dal Giudice Sportivo.

Squalifica scontata alla prima giornata del prossimo campionato

L’occhio umano dell’arbitro ha colto in flagrante il giocatore. Se così il fischietto dell’incontro, Nicolini di Brescia, lo ha segnalato nel suo referto, mercoledì è poi arrivata la squalifica del Giudice. La motivazione del provvedimento è del tutto burocratica, con il comunicato della Procura Federale che recita: “Squalifica per una gara Zampa Enrico (Turris). Per avere tenuto una condotta non corretta al 25° del primo tempo ed al 6° del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell'illuminazione ubicato oltre la linea di fondo. Ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S”. Il turno di stop, però, sarà scontato nella prima giornata del prossimo campionato.

