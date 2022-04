Stefano Tacconi, il figlio Andrea: "Un segnale molto importante. Quando gli ho detto della vittoria della Juve..."

28 aprile 2022 a

Stefano Tacconi ha dato oggi un "segnale molto importante", ha annunciato il figlio Andrea: "Alla mia frase 'la Juve ha vinto' papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo". Così si legge in un post scritto da Andrea Tacconi sul suo profilo Facebook. Un breve ma importantissimo aggiornamento sull'ex portiere della Juventus, e della Nazionale, che si trova ricoverato in ospedale ad Alessandria dal 23 aprile a seguito di una emorragia cerebrale.

Stefano Tacconi in coma, "gesto finalistico": l'ultimo bollettino dopo l'ischemia, a cosa è appeso

Tacconi si è sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Grande la vicinanza del popolo della rete, con molti commenti di incoraggiamento. Al momento, come ha raccontato Andrea al Corriere della Sera, Stefano Tacconi "è in coma farmacologico. Dopo l'emorragia cerebrale ha subito un intervento che è andato bene. Ora bisogna aspettare, vedere come reagisce il fisico. I medici dicono che c'è stato un leggero miglioramento, ma sono cose lunghe".

Stefano Tacconi, il bollettino: "Condizioni gravi". Voci terrificanti: "Il vaccino, poi l'ischemia..."

"La situazione è ancora stazionaria - hanno spiegato i medici -. Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico (come il movimento degli occhi, ndr). Il percorso sarà ancora lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l'andamento della situazione".

